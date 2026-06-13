Дейвид Харис се възхити на България за спасяването на евреите
"Спасяването на българските евреи е един от най-вдъхновяващите моменти в историята и показва какво може да постигне човешкия дух. Ако и други европейс...
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"Спасяването на българските евреи е един от най-вдъхновяващите моменти в историята и показва какво може да постигне човешкия дух. Ако и други европейс...