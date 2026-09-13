Гешев на знакова среща в САЩ. Изненадата
Гешев отдели внимание на отбелязването на 80 години от спасяването на българските евреи
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Гешев отдели внимание на отбелязването на 80 години от спасяването на българските евреи
Днес се навършват 72 години от героичния акт на спасяване на българските евреи от Холокоста. На 10 март 1943 година е предотвратено депортирането на с...
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