Спасиха кораб със 70 мигранти край Румъния
Бреговата охрана на Румъния е спасила 70 мигранти, натъпкани на борда на малък рибарски кораб, който е имало опасност да потъне, предаде Ройтерс. Ко...
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Бреговата охрана на Румъния е спасила 70 мигранти, натъпкани на борда на малък рибарски кораб, който е имало опасност да потъне, предаде Ройтерс. Ко...