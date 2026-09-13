Болградската гимназия спасена в последния момент
Министър Игнатов разказа за случая
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Министър Игнатов разказа за случая
Оперирана е по спешност за да бъде спасен живота й
Какво съобщиха от болницата
Баба Тана успяла да спаси десет от овцете си
Жената пострадала по време на преход със ски
Пенсионерката спяла дълбоко и не забелязала горящите предмети в дома й
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