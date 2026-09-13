Всичко за Спас Делев

Следете всички новини, анализи и коментари за Спас Делев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Делев пристана на "Берое"

Делев пристана на "Берое"

Делев пристана на "Берое" и стана поредното ново попълнение на вицешампионите. Крилото реши да не чака "щастливите дни" на "Лаута" и подписа за 2 годи...

08 юни | 19:15
0 коментара
12605
БФС резна Спас за "Локо" (Пд)

БФС резна Спас за "Локо" (Пд)

София. БФС отказа картотека на Спас Делев, който се надяваше пак да заиграе за "Локо" (Пд). Причината е, че 24-годишният нападател е прекратил едностр...

13 септември | 21:30
0 коментара
7691
Три спални за Спас Делев

Три спални за Спас Делев

В къща с три спални на Канарските острови ще бъде настанен Спас Делев. Това разкри мениджърът му Николай Жейнов, който е неотлъчно до него при трансф...

02 август | 18:55
0 коментара
12712