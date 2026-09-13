Нападател приключи с Лудогорец
пас Делев изигра 123 мача с 18 гола за Лудогорец
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пас Делев изигра 123 мача с 18 гола за Лудогорец
Футболистът публикува снимки от събитието
Два гола на Спас Делев и един на Игор Тиаго бяха нужни на отбора за 3:1 в Пазарджик
Спас Делев донесе победата на тима от Кърджали
Спас Делев е изолиран
КАС анулира изцяло решението на ФИФА
Националът може да поведе атаката на Балъкесирспор
Делев пристана на "Берое" и стана поредното ново попълнение на вицешампионите. Крилото реши да не чака "щастливите дни" на "Лаута" и подписа за 2 годи...
"Мерсин" искат ФИФА да им премахне наказания, наложени заради ЦСКА. Адвокатът на клуба Ахмед Серташ обяви, че "армейците" няма за какво да претендират...
София. БФС отказа картотека на Спас Делев, който се надяваше пак да заиграе за "Локо" (Пд). Причината е, че 24-годишният нападател е прекратил едностр...
Бившият футболист на "Локо" (Пд) Спас Делев се е намръщил на оферта от "Лаута". "Ние му казахме нашите условия, но Спас се обиди, защото не му се игр...
Пловдив. Локомотив Пловдив вече има ново попълнение. Спас Делев подписа с тима за 1,5 години. Това съобщи БГНЕС. В близките дни футболистът ще пре...
Канарите. Спас Делев се оплака от страдания по време на престоя си в испанския Лас Палмас. Бившият ас на ЦСКА остана половин година в клуба от Канарск...
Спас Делев, известен у нас като нападател, всъщност не е никакъв нападател. Шокиращото изявление направи треньорът на "Лас Палмас" Серхио Лобера. Втор...
Интересна характеристика на Спас Делев направи съотборникът му в "Лас Палмас" Хесус Тато. "За момента всичко върви много добре. Обстановката в съблек...
В къща с три спални на Канарските острови ще бъде настанен Спас Делев. Това разкри мениджърът му Николай Жейнов, който е неотлъчно до него при трансф...
Видя ли врата стрелям, хвали се Делев в Испания
Спас Делев ще продължи кариерата си в испанския втородивизионен "Лас Палмас". Новината съобщи в. "Ас". "До няколко дни ще подпиша", каза бившият игра...
"Червените" ще съдят Делев, отказал да си вземе парите
Ицо: Шампиони сме, който не му изнася - ариведерчи