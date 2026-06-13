Попето вече е играч на "Спартак" Москва
Българският национал Ивелин Попов официално е играч на "Спартак" Москва. Това съобщиха от руския клуб. Футболистът ще подпише дългосрочен контракт...
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Българският национал Ивелин Попов официално е играч на "Спартак" Москва. Това съобщиха от руския клуб. Футболистът ще подпише дългосрочен контракт...