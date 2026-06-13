Димитър Маджаров подкрепя най-големия конкурс за Совиньон блан в света
Компанията ще предостави изискани мезета от 100% българско мляко и подбрано месо
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Компанията ще предостави изискани мезета от 100% българско мляко и подбрано месо
Над 1000 вина ще се борят за медали, рекордно българско участие - 56 вина ще премерят сили с чуждестранните си конкуренти