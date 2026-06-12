"Солта на земята" с гала в София
"Солта на земята", най-новият шедьовър на Вим Вендерс, един от големите майстори на визуалното изкуство и любимец на родната публика, ще има специална...
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"Солта на земята", най-новият шедьовър на Вим Вендерс, един от големите майстори на визуалното изкуство и любимец на родната публика, ще има специална...