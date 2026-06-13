Сол Кембъл кандидат за кмет на Лондон
Бившият английски национал Сол Кембъл потвърди намерението си да бъде следващия кмет на Лондон. Бившият ас на "Арсенал" и "Тотнъм" сподели, че може да...
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Бившият английски национал Сол Кембъл потвърди намерението си да бъде следващия кмет на Лондон. Бившият ас на "Арсенал" и "Тотнъм" сподели, че може да...