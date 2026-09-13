Борисов предлага Деница Сачева за министър
В сряда ще има решение за областния управител на Перник, категоричен бе премиерът
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В сряда ще има решение за областния управител на Перник, категоричен бе премиерът
Цанимир Ангелов благодари на областния управител за отличната организация на националния турнир по физика в Перник
Жената до огъня, а мъжът на лов, вече го има само в учебниците, казва губернаторката През март миналата година глобално проучване на общественото мне...
Ирена Соколова е втора в листата на ГЕРБ в 14 МИР-Перник. По професия е психолог и психотерапевт. - Кандидат сте за депутат трети мандат. Кое от досе...