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Василева пусна сокол в небето

Василева пусна сокол в небето

Сокол в небето край София пусна екоминистърът Ивелина Василева. Постъпката й беше част от инициатива за освобождаване на птици, която организираха от...

15 август | 20:15
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