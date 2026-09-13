"София Тех Парк" отваря врати днес
„София тех парк" отваря врати днес. В него ще се реализират образователни и научни програми, както и най-новите постижения в науката и образованието,...
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„София тех парк" отваря врати днес. В него ще се реализират образователни и научни програми, както и най-новите постижения в науката и образованието,...
Планира се работна група с Пекин за инфраструктурни проекти България кани китайските компании да инвестират в българските индустриални паркове. Това...
"София Тех Парк" обяви конкурс за иновативни пейки, които ще бъдат разположени в отворените за посещение пространства. Пейките трябва да имат зарядни...