Грандиозно откриване на най-новия мол в София
Бойко Борисов обеща да пусне метро до най-модерния търговски център в Югоизточна Европа Двама премиери - Бойко Борисов и Пламен Орешарски, присъствах...
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Бойко Борисов обеща да пусне метро до най-модерния търговски център в Югоизточна Европа Двама премиери - Бойко Борисов и Пламен Орешарски, присъствах...
Търговският център предлага над 200 магазина, най-големият атракцион и картинг писта Модната марка на латино примата Дженифър Лопес ще се появи за пъ...
Комбинацията от удобно местоположение, огромни открити пространства за забавления и подбрани марки отличава София Ринг Мол от конкуренцията