Полиция блокира Софийска област, ловят купувачи на гласове
Информация за полицейските действия и междинните резултати ще бъде дадена по-късно
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Информация за полицейските действия и междинните резултати ще бъде дадена по-късно
Доверието към полицията вече е като това към армията и църквата, казва Младен Маринов, водач на листата на ГЕРБ в София - област
Той откри пътната отсечка Костенец – с. Костенец – Вили Костенец
Юлиан Ангелов се срещна с жители на града
Причината е грипният вирус тип Б.
Тя и Мирослав Петров са новите областни координатори на ГЕРБ за София-област и Плевен
Пожар избухна в блок в столичния квартал "Зона Б-19". Горяха два входа от блок 11-12, съобщи БЛИЦ. Жилищната сградата е една от най-високите в София -...
Активът на ГЕРБ да работи системно и в най-малките населени места и да не спира пряката връзка с хората. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-...
Костенец. Певицата Райна подлуди над 1000 души на предизборен концерт на ПП ГЕРБ в Костенец. Гостите пяха и танцуваха с нея. През цялото време тълпи...