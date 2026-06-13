"София Моно 2015" - от 29 май до 4 юни в парка на Военната Академия
Спектаклите на Камен Донев и Мая Новоселска блестят в програмата на фестивала Петото издание на театралния фестивал "София Моно 2015" ще се проведе о...
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Спектаклите на Камен Донев и Мая Новоселска блестят в програмата на фестивала Петото издание на театралния фестивал "София Моно 2015" ще се проведе о...