Мариус Куркински – звезда на „София моно“ 2020
Фестивалът ще се проведе от 18 до 30 юни
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Фестивалът ще се проведе от 18 до 30 юни
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