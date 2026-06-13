Тирове се удариха на АМ Тракия, има пострадал
Камионите са се сблъскали челно в района на Гурково.
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Камионите са се сблъскали челно в района на Гурково.
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Ще пътуваме с влак по направлението София - Бургас за около 4 часа. Това ще стане възможно до четири години, обеща транспортният министър Ивайло Моско...