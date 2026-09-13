Кениец спечели софийския маратон
Осеа Туей взе и джакпота от 20 000 лв, етиопка е първи при жените, 6000 застанаха на старт
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Осеа Туей взе и джакпота от 20 000 лв, етиопка е първи при жените, 6000 застанаха на старт
София. Звездата ни в средните и дълги бягания Силвия Дънекова и мароканецът Ласен Мокраджи спечелиха 30-ото издание на Софийския маратон. Дънекова изм...
София. 34-годишният африканец от Мароко Ласен Мокаджи спечели юбилейното тридесето издание на Софийския маратон. Той завоюва златния медал, след като...
София. Софийският маратон ще се проведе на 6 октомври за 30-и път. Пред „Стандарт Нюз" главният организатор на най-голямата атлетическа проява в столи...
София. Повече от 1500 атлети са се заявили за участие в 30-ото издание на Софийския маратон, който ще се проведе на 6 октомври. Сред тях са 120 чужден...