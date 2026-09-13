Отбелязваме 120 години от рождението на Дечко
Изложбата в Градската галерия ще продължи до 16 февруари
Следете всички новини, анализи и коментари за Софийска Градска Художествена Галерия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изложбата в Градската галерия ще продължи до 16 февруари
Георги Чапкънов работи по проект за паметник на вече покойния си приятел. Картините на Бедиг Бедросян са запечатали въздуха на Добруджа Вероятно сте...
София. Входът в Софийска градска художествена галерия да бъде платен предлага Столична община. До средата на юли градският парламент трябва да одобри...