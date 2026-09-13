Sofia fashion week завърши с две каузи
Модисти се обединиха против фалшификатите
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Модисти се обединиха против фалшификатите
Наталия Гуркова дебютира с Queen by NG
Huawei Watch G 4 и Global Brands на сцената на Sofia Fashion Week AW 23/24 с иновативна модна колаборация
Седмицата на модата в София се завръща с 10-то юбилейно издание през септември
Sofia Fashion Week с ексклузивно издание от 9 до 11 септември
Дизайнери от цял свят презентираха модата и културата на своите страни.
Даниел Бачорски и професионално почистване Бонанза-Бачорски откриха гала вечерта на Седмицата на модата с призив да запазим планетата ни чиста
Дизайнери от цял свят презентираха модата и културата на своите страни
Седмицата се провежда от 17 до 20 септември
Гост дизайнери от цял свят покоряват най-грандиозната сцена в страната на 19.09 в зала EFE на хотел Маринела
Дизайнери от различни държави се качиха на сцената на Sofia Fashion Week и заразиха гостите на събитието с несравнима енергия и вдъхновение.
Маги Сидерова, Галена Димова, Цвети Разложка и Мария Вачева разходиха перфектни тела по сцената на Sofia Fashion Week
Организаторите на софийската седмица на модата и част от колоритните участници се събраха, за да ни дадат шанс да надникнем зад кулисите на най-гранди...
Топманекени и випове се омешаха за Sofia fashion week в столичния хотел на Арабаджиеви Тридневен маратон на модата събра топманекени и випове за първ...