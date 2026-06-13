Вижте най-старият движещ се Москвич у нас (ВИДЕО)
Най-старият Москвич на някогашната българска народна милиция отново по улиците на страната. Ретро колата се превърна в истинска атракция на парада на...
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Най-старият Москвич на някогашната българска народна милиция отново по улиците на страната. Ретро колата се превърна в истинска атракция на парада на...