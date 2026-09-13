Ахмед Доган и Делян Пеевски правят социална кухня и към Главно мюфтийство
Целта на инициативата е да обединява хората, независимо от тяхната вяра и етнос
Следете всички новини, анализи и коментари за Социална Кухня. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Целта на инициативата е да обединява хората, независимо от тяхната вяра и етнос
Разходите за този проект ще бъдат осигурени от лични средства и дарения
Проект "Социална кухня" стартира от 1 декември в столицата. Той се осъществява от Столична община за тринадесети пореден път. Това съобщи кметът на Со...
Хасково. Оградата по граничната бразда между България и Турция ще е готова през юни и няма да има забавяне от първоначално разчетения срок. Това заяв...
Велико Търново. Още пари за социалните трапезарии в страната поиска народният представител от Коалиция за България Мариана Бояджиева. Средствата ще с...
Велико Търново. Още пари за социалните трапезарии в страната поиска народният представител от „Коалиция за България" Мариана Бояджиева. Средствата ще...