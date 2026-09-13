Ердоган обяви рекорден социален проект в историята на Турция
Подробности за плана ще бъдат оповестени следващия месец
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Подробности за плана ще бъдат оповестени следващия месец
На церемонията присъстваха изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Румяна Петкова и областният управител на Благоевград Бисер Михай...
В община Черноочене стартира нов социален проект „Социални услуги за независим живот". Той ще предложи устойчив модел за осигуряване на независим живо...
Велико Търново. Два центъра за настаняване от семеен тип, едно защитено жилище и център за социална рехабилитация и интеграция, започва да строи общин...