Криско записа соц версия на „Идеал Петрофф”
София. Първият, влязъл в къщата на VIP Brother, е Криско. Той обаче няма да е сред съквартирантите, съобщи Нова тв. Рапърът, който скандализира хората...
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София. Първият, влязъл в къщата на VIP Brother, е Криско. Той обаче няма да е сред съквартирантите, съобщи Нова тв. Рапърът, който скандализира хората...
Продуцентите продължават преговорите с две световни звезди
Партизанка нахлула с шмайзер в университета, за да запише литература, разказа пръв Гого Лозанов Продуцентите на "ВИП брадър", които са във вихъра си...