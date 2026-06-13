Над 720 хиляди лв. за умрели животни в снежното бедствие в Кърджалийско
Над 720 хиляди лв. държавна помощ по схемата de minimis е изплатена на стопани от Кърджалийско за компенсиране на щетите за умрели животни по време н...
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Над 720 хиляди лв. държавна помощ по схемата de minimis е изплатена на стопани от Кърджалийско за компенсиране на щетите за умрели животни по време н...
Няма да увеличават цената на тока На близо 9 милиона лева възлизат загубите на EVN от пораженията по електропреносната мрежа заради обилните снегова...
Трупът на 65-годишен е бил открит снощи в землището на село Безводно, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Мъжът излязъл от дома си и като не се прибрал...
Вертолет от Военновъздушните сили летя над най-засегнатите от снежното бедствие райони – Смолян и Кърджали, за да разузнае от въздуха нанесените пораж...