Социолог каза какво може да направи снежната топка
По-големите шансове за победа в момента са в Трифонов, каза Първан Симеонов
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По-големите шансове за победа в момента са в Трифонов, каза Първан Симеонов
Ийстлей. Лошото време е враг на излъчването на живо по телевизията. Това може да се види от компилацията с репортери, които падат на леда или са издух...