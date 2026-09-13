Чудо в преспите. Спасиха бедстващо семейство
В акцията се включиха двама пожарникари от Габрово
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В акцията се включиха двама пожарникари от Габрово
Жълт и оранжев код за значителни валежи
Аварийните екипи са получи 245 сигнала, 33 от които са за опасни клони и дървета
50 деца закъсаха в снежен капан
Затвориха училищата, частично бедствено положение
Борино и Доспат без ток, проходът Превала -затворен
В Хотел „Планински изглед" в Ардинско има изолирани 80 туристи, 50 съдии от един районен съд в Южна България и 30 учители от едно кърджалийско училищ...
Почти половин метрова снежна пелена се образува в късния съботен следобед в Хасково. В града не спира да вали повече от 15 часа. Въпреки че температур...
Плевен. Аварирала полицейска патрулна кола бе изтеглена изпод престите край с. Буковлък. Полицаите помолили за съдействие пожарникарите, които дръпнах...