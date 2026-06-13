Енергията от АЕЦ "Козлодуй" поскъпва от 2.9 ст. до над 13 ст. до потребителя

Какво представлява електроенергийната система на България и какво е мястото на АЕЦ "Козлодуй" в нея? Какво е влиянието на цените, на които се изкупува...