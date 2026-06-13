Хората на Генерала първенци по дарения (ОБЗОР)
Партия ГЕРБ държи първенството по направени дарения за 2014 година. Това става ясно от публикуваните доклади на политическите формации на сайта на Сме...
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Партия ГЕРБ държи първенството по направени дарения за 2014 година. Това става ясно от публикуваните доклади на политическите формации на сайта на Сме...