Снежана се разсърди на държавата заради къщата на Талев
Домовете на Левски и Смирненски се рушат, властите си прехвърлят отговорността
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Домовете на Левски и Смирненски се рушат, властите си прехвърлят отговорността
9-годишният Станимир е открит жив и здрав. Търси се 3 г. Мохамед от Смиренски 9-годишният Станимир Мичков, който беше в неизвестност от понеделник, е...
Монтана. Село Смирненски е спасено от наводнения, съобщи кметът на община Брусарци Наташа Михайлова. В селото е завършило изпълнението на проект за из...