Кметът на София с мощна закана към "хора с прякори"
Атаката е по повод несупешните търгове за сметопочистването на столицата
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Атаката е по повод несупешните търгове за сметопочистването на столицата
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От 1 януари 2026 г. общините трябва да въведат метода "замърсителят плаща"
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За последните 5 години СО е събрала 123 милиона лева и ги е разходвала за дейности, които нямат нищо общо с чистотата на града, нарушавайки Закона за...
Таксата за поддържане на чистотата ще зависи от количеството боклуци Гражданите и фирмите ще плащат такса смет, като купуват от общината специални то...
Административният съд в Перник отмени решение на местния Общински съвет, утвърдило по-висока такса смет за перничани. Произнасянето на магистратите е...