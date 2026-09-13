Шефове купуват служебните коли заради данък "уикенд"
При прехвърляне на автомобилите внасят ДДС в държавната хазна Служебни коли масово се прехвърлят на реалния им собственик за да се избегне плащането...
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При прехвърляне на автомобилите внасят ДДС в държавната хазна Служебни коли масово се прехвърлят на реалния им собственик за да се избегне плащането...
От следващия месец ще се декларират фирмените имоти, използвани за лични нужди Масови проверки за плащане на ДДС за фирмени коли и имоти, които се из...
Депутатите от Бюджетната комисия приеха въвеждането на т.нар. данък "уикенд", с който ще се облагат служебни коли или други служебни вещи на стойност...
Депутатите от Бюджетната комисия приеха въвеждането на т.нар. данък "уикенд", с който ще се облагат служебни коли или други служебни вещи на стойност...