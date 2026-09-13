Не яжте сами: Споделената трапеза пази от депресия и деменция
Учени откриха любопитна връзка между храненето с други хора, психичното здраве и състоянието на мозъка
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Учени откриха любопитна връзка между храненето с други хора, психичното здраве и състоянието на мозъка
21 български ястия влизат в "Ноевия ковчег" на кулинарията Розовият домат от Куртово Конаре влезе в списъка на уникалните храни, които всеки ценител...
Slow food издирват и възкресяват забравените бг деликатеси