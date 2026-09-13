Робърт де Ниро ще играе Слободан Милошевич
Робърт де Ниро ще играе Слободан Милошевич във филм за покойния лидер на Сръбската доброволческа гвардия Желко Ражнятович-Аркан. Снимките на лентата с...
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Робърт де Ниро ще играе Слободан Милошевич във филм за покойния лидер на Сръбската доброволческа гвардия Желко Ражнятович-Аркан. Снимките на лентата с...
София. Първата официална визита зад граница на соцлидера Михаил Миков ще се състои тази неделя в Сърбия. Той прие поканата за форума на председателя н...
Мнозина смятат, че Слобо е жив и се крие в Русия
Белград. Апелативният съд в Белград окончателно отне от наследниците къщата, която ползваше бившият сръбски диктатор Слободан Милошевич в елитния квар...
Жак Вержес е защитавал Карлос Чакала, лидерът на Червените кхмери, нацисти и диктатори