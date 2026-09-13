Колко слънце ни трябва през лятото?
Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
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Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
Лято е и през последните седмици температурите рязко се повишиха. С тях идва и риска от слънчево изгаряне за много от нас. Случвало ли ви се е да отид...
Френската дизайнерка Мари Спинали пуска на пазара първите "умни" бикини, които предупреждават собственичките си при опасност от слънчево изгаряне чрез...