"Солар Импулс 2" кацна в Аризона след 16-часов полет
Самолетът на слънчеви батерии "Солар импулс 2", който обикаля света, за да привлече повече внимание към чистите енергийни технологии, успешно взе първ...
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Самолетът на слънчеви батерии "Солар импулс 2", който обикаля света, за да привлече повече внимание към чистите енергийни технологии, успешно взе първ...
Solar Impulse 2 е задвижван само от соларни клетки Двама швейцарци се впуснаха в 5-месечна авантюра Едноместен самолет, задвижван от слънчева енерги...
Нона Караджова разработва схемата за подпомагане на домакинствата