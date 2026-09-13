Изненада: ЦСКА загуби първи точки във "В" група
ЦСКА загуби първи точки във "В" група. "Сливнишки герой" на два пъти повеждаше на "Васил Левски", за да може в крайна сметка "червените" да стигнат до...
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ЦСКА загуби първи точки във "В" група. "Сливнишки герой" на два пъти повеждаше на "Васил Левски", за да може в крайна сметка "червените" да стигнат до...
Срещата от 30-ти кръг на ЮЗ В АФГ между отборите на ЦСКА и "Сливнишки герой" ще се състои на 27 април от 19:00 ч. на Национален стадион „Васил Левски"...
Венци Рангелов с радост се включи в благородната кауза
София. Сектор "Г" скочи на англичанин след контролата срещу "Сливнишки герой"(1:1). Феновете на ЦСКА възнегодуваха от левашките изяви Браян Хауърд. То...
Сливница. ЦСКА стигна трудно до равенството 1:1 срещу третодивизионния Сливнишки герой в контрола в Сливница. Домакините поведоха в 26-та минута чрез...
Футболистите на ЦСКА победиха третодивизионния Сливнишки герой с 1:0. Срещата бе контролна. Червените вкараха гола в 30-ата минута на двубоя. Венцисл...