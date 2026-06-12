Ученик счупи носа на приятелката си
Сливен. Ученик от Сливен счупи носа на своята приятелка. Момичето е освидетелствано за средна телесна повреда, съобщиха от полицията. Любовният екшън...
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Сливен. Ученик от Сливен счупи носа на своята приятелка. Момичето е освидетелствано за средна телесна повреда, съобщиха от полицията. Любовният екшън...