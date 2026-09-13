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Пари за нищо

Пари за нищо

Течът на кадри към чужбина може да бъде спрян с високи заплати, а не със стипендии

28 ноември | 6:15
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Тест ни избира професия мечта

Тест ни избира професия мечта

Всяка година около една десета от завършващите абитуриенти решават да учат в чужбина. Не всички обаче знаят, че подготовката за това трябва да започне...

27 август | 5:15
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