Изненада. Колко души следва Роналдо в мрежата
Бройката им е едва 57
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Бройката им е едва 57
В 18 защитени специалности ще се следва безплатно
Британските вузове вече искат по три матури Абитуриентите, завършили професионални гимназии, вече ще могат да учат в холандски университети направо о...
Разрешават на младите да участват в изследвания и консултации, докато учат
Течът на кадри към чужбина може да бъде спрян с високи заплати, а не със стипендии
Държавата ще плаща студентски такси за дефицитни кадри
София. Над 30 британски университета ще представят възможностите за обучение в Обединеното кралство по време на изложението Education UK в София на 3...
Всяка година около една десета от завършващите абитуриенти решават да учат в чужбина. Не всички обаче знаят, че подготовката за това трябва да започне...