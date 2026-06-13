Решиха съдбата на Радослав от Видин, пребил и подстригал Славка
Разследването продължава под надзора на прокуратурата
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Разследването продължава под надзора на прокуратурата
Съдът във Видин днес ще гледа мярката за неотклонение на 19-годишния Радослав
Той ѝ нанесъл побой и остригал косата ѝ с ножица
Дългогодишният брак между Славка и Йордан Лютови ще премине през любовен възход. Зрителите на бТВ ще видят развитието в отношенията на двамата съпрузи...