Кърджали повтори традицията на "кафе на толерантността"
За пореден път на 3 март след тържествения ритуал пред Паметника на освободителите кметът на Кърджали Хасан Азис, енорийският свещеник Петър Гарена и...
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За пореден път на 3 март след тържествения ритуал пред Паметника на освободителите кметът на Кърджали Хасан Азис, енорийският свещеник Петър Гарена и...