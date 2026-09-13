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Вкусни гозби на коледен базар

Вкусни гозби на коледен базар

Благоевград. Коледен базар отвори врати в зала „22 септември" в Благоевград в сряда. Ученици от всички класове на Езикова гимназия „Академик Людмил Ст...

11 декември | 17:13
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