Aбитуриент се изтупа с 30 бона за бала (ВИДЕО)
Абитуриент от гимназията по романски езици „Г.С.Раковски“ в Бургас отиде на бала си с тоалет за 30 бона. 19-годишният Павел Горанов си купил костюм з...
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Абитуриент от гимназията по романски езици „Г.С.Раковски“ в Бургас отиде на бала си с тоалет за 30 бона. 19-годишният Павел Горанов си купил костюм з...