Напрежение: Макрон скочи на австралийския премиер
Алиансът, наречен AUKUS, който може да даде на Австралия достъп до ядрени подводници, завари Париж неподготвен
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Алиансът, наречен AUKUS, който може да даде на Австралия достъп до ядрени подводници, завари Париж неподготвен
Вече седмици наред пожарникари, спасители и власти не могат да се справят с бедствието