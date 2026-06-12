Тръмп обяви сключването на важно за САЩ търговско споразумение
Двете страни са се споразумели да създадат инвестиционен фонд на стойност 350 милиарда долара
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Двете страни са се споразумели да създадат инвестиционен фонд на стойност 350 милиарда долара
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