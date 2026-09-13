Трагедия. Загина млад спортист
Той беше на 25 години
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Той беше на 25 години
Той е емблема на Чепеларе и Пампорово
Сигналът за инцидента е подаден в 10:16 часа
Италианец издъхна на пистата
Мъжът е бил ски инструктор, планински катерач и запален любител на екстремните спортове
10 планински служители участват в спасителната акция
Планинските екипи търсят мъж, загубил се в района на ски писта "Картала"
Скиор пострада край ски пистите в местността Бодрост над Благоевград
Очаква се тялото да бъде свалено и транспортирано за аутопсия
10-годишно дете е пострадало след сблъсък със скиор в курорта Пампорово. Инцидентът е станал около 10.30 часа вчера. Пострадалото скиорче, което е от...
Скиор се размина от сериозен сблъсък с дрон. Инцидентът стана по време на състезанието в слалома в Мадона ди Кампилио. Носителят на Световната купа в...
Австрийците обезопасяват пътя след инцидента с нашите Националът по ски алпийски дисциплини Алберт Попов е претърпял днес и втора успешна операция в...
Водещият български ски бегач Веселин Цинзов (№239 на снимката) завърши днес 16-и в старта за ФИС на 12,6 км (свободен стил) в Олос (Финл). Националът...
Професионалният екстремен скиор Иън Макинтош оцеля след като падна от близо 500 метра по планински склон в Аляска, предаде Teton Gravity Research, цит...
Като по чудо скиор оцеля след като падна и се търкаля близо 500 метра в Некола Рейндж, Аризона. Инцидентът станал през април, докато Иън Макинтош сн...
Невероятен гаф направи Феликс Нойройтер. Алпиецът публикува снимка, която му донесе доста негативи. На фотото Феликс чете броя на "Плейбой", който е п...
Румънски скиор загина нелепо при тежко падане на писта №3 на Платото в Пирин планина, над курорта Банско. Инцидентът с него е станал към 11,00 часа в...
Скиор е починал докато карал ски на писта в Чепеларе. Инцидентът е станал вчера следобед, показва информация на Планинска спасителна служба към Българ...
Банско. 64-годишен скиор от Англия се загуби в Пирин планина и вдигна на крак Планинска спасителна служба – Банско. 15 спасители – две групи със ски и...
Банско. Скиор пострада тежко на пистите в курорта Банско като за спасяването му бе изпратен хеликоптер. Пострадалият е 25-годишният турски гражданин...