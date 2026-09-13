Бойко Найденов защити независимостта на прокуратурата
София. "Единственото, с което се съобразява прокуратурата, е законът. В момента никой не може да ни упрекне в бездействие. Единственото, което ни...
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София. "Единственото, с което се съобразява прокуратурата, е законът. В момента никой не може да ни упрекне в бездействие. Единственото, което ни...
Стара Загора. "Не е важно кой е изнесъл СРС-та, кой поръчва подслушванията и защо, важното е, че в Европа се налага мнението за България като страна,...
СРС-скандалът да не се замита, защото ЕС и САЩ ни наблюдават, призова Плевнелиев
Скандал избухна в "Арсенал" два дни преди дербито с "Манчестър Юнайтед". Халфът на лондончани Микел Артета се е изпокарал с мениджъра Арсен Венге...
София. "Действайте, а не коментирайте, г-н президент! Конституцията на Република България е съсредоточила в този момент във вашите ръце огромна влас...
София. Двайсетина души протестираха срещу подслушванията във властта пред сградата на Министерския съвет. Организаторите обявиха, че протестът им е...
София. "Най-скандалното е, че се кадрува държавата на абсолютно махленско ниво", заяви Борис Митов, журналистът, който беше привикван от прокуратурат...
София. "Надявам се пуснатият разговор между бившия премиер Бойко Борисов, градския прокурор на София Николай Кокинов и бившия земеделски министър Ми...
Борисов, Найденов и Кокинов обсъждат сферите за влияние по делото срещу ексземеделския шеф София. Запис на скандален разговор е разпратен тази сутрин...