Champions bowl в СК „ДЕМА” с рекорден брой учаници
През трите празнични дни на кортовете на СК „ДЕМА" в „Младост" 1А се проведе изключително престижният турнир по тенис Champions Bowl. Той е за деца в...
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През трите празнични дни на кортовете на СК „ДЕМА" в „Младост" 1А се проведе изключително престижният турнир по тенис Champions Bowl. Той е за деца в...
На кортовете на водещия СК „ДЕМА" завърши държавният турнир по тенис до 18 г., валиден за националната ранг листа. В него взеха участие 42 състезател...
Представители на повече от 40 медии се включиха в тазгодишното издание на СИБАНК Държавното първенство по тенис за журналисти „СИБАНК" в СК „ДЕМА". Ра...
През тази година стартира нова тенис инициатива за млади състезатели - турнирът „Чемпионс боул". В него досега са заявили участие над 20 страни от ця...