НТЛ стартира успешно в СК "ДЕМА"
Публиката видя много майсторски изпълнения
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Публиката видя много майсторски изпълнения
Домакинът на турнира "Лидерите" и още много изпревари 119 в класацията
Иван Запрянов и Христо Ангелов са №1 при двойките
28 тенисисти участваха в турнира на СК "ДЕМА"
Росица Денчева ("Плевен 90") и Георги Георгиев ("Свиленград") спечелиха тенис турнира "Мастърс" за момчета и момичета до 10 години, който се проведе н...
Футболния съдия Георги Тодоров (35+ на снимката) загуби финала на Carpet MAX Tennis Tournament, част от календара на НТЛ, който се проведе на кортовет...
Спортен клуб „ДЕМА" бе домакин на едно от най-вълнуващите състезания за сезона – Регионалния турнир по тенис за деца до 8 години. Участваха 14 момчета...
Стартира 13-ото издание на тенис турнира за известни личности "Лидерите" за купите на "Стандарт" и Българска федерация тенис. Домакин на звездната над...
Българският тенисист Леонид Шейнгезихт спечели силния международен турнир от календара на Тенис Европа (до 16 г), проведен при отлична организация в С...
Български състезатели ще играят за златото на силния меджународен турнир по тенис в СК "ДЕМА", който е от календара на Тенис Европа и е валиден за све...
София. На кортовете на водещия СК"ДЕМА" в столичния квартал "Младост 1А" се проведе за поредна година турнирът „Мастърс" до 10 г. Той стана възможен б...
София. На кортовете на СК „ДЕМА" днес завърши регионалното първенство на София по тенис до 10 г. за наградите на ОББ. Много добре се представиха състе...