Бъчварова: Нужни са добре подготвени кадри
Министърът на вътрешните работи откри работен семинар на тема „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществе...
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Министърът на вътрешните работи откри работен семинар на тема „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществе...
Реформите в сектор "Сигурност" са задължителни Гл.ас. Чавдар Стоянов, юрист, доктор по европейско и международно право Съществените промени, които п...