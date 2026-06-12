Всичко за Система За Сигурност

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Смешен плач за ДАНС

Смешен плач за ДАНС

Реформите в сектор "Сигурност" са задължителни Гл.ас. Чавдар Стоянов, юрист, доктор по европейско и международно право Съществените промени, които п...

04 февруари | 6:05
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